Die Stimmung an den Aktienmärkten ist ungetrübt. Neben Geopolitik und Konjunkturdaten könnte nun die (US-)Quartalsberichtssaison zum bestimmenden Faktor werden, denn diese nimmt so langsam Fahrt auf und dürfte in den nächsten Tagen und Wochen für den einen oder anderen Impuls an den Aktienmärkten sorgen. Einen woher auch immer kommenden positiven Impuls erhofft sich auch die Aktie des Zahlungsdienstanbieters Wirecard, denn sie hat sich aktuell in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...