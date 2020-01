In einem Interview in der "Welt" denkt der neue EU-Kommissar für Umwelt Virginijus Sinkevicius laut über ein generelles Verbot von Kunststoffverpackungen in Europa nach. Die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen hält diese Überlegung für kontraproduktiv und fordert den Kommissar auf, mehr dafür zu tun, dass Kunststoffverpackungen in Europa nicht auf Mülldeponien landen, sondern recycelt werden. Nachdem die EU im vergangenen Jahr bereits verschiedene Einweg-Kunststoff-Artikel und -Verpackungen verboten hat, hält es der neue Umweltkommissar Sinkevicius für angezeigt, weitere Verbote auszusprechen. ...

