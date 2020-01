Der Dax tendierte gestern per Saldo seitwärts. Die drei großen US Indizes kletterten bis zum Mittag auf neue Rekordstände. Danach kamen die Notierungen aber zurück. Der Dow Jones konnte ein kleines Plus in den Feierabend retten. Nasdaq100 und S&P500 hingegen rutschten in die Verlustzone. Darauf reagiert das deutsche Börsenbarometer heute früh. Der Dax ist etwas schwächer in den Handel gestartet.

ISIN: US46625H1005

