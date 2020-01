Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen profitierten von der Zurückhaltung der Anleger am Aktienmarkt und schlossen marginal höher, so die Analysten der Nord LB.Die wieder etwas geschwundenen Hoffnungen im Handelskonflikt hätten US-Anleger verunsichert. So hätten sie bei den vermeintlich sicheren US-Staatsanleihen zugegriffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...