Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die Erholung des Ifo-Index und des deutschen PMI aus dem Verarbeitenden Gewerbe, die geringen Leitzinssenkungen der People's Bank of China, die anhaltenden Hoffnungen auf ein "Phase Eins"-Handelsabkommen, die Berichte darüber, Trump könne die Zölle auf Autoimporte aus der EU verschieben, und die besser als befürchtet ausgefallene Q3-Gewinnsaison hätten die Aktienmärkte im November nach oben getrieben, in den USA sogar auf neue Allzeithöchststände. Anhaltend schwache "harte" Wirtschaftsdaten in China, der Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump, die anhaltenden Proteste in Hongkong und der angekündigte massive Stellenabbau in der deutschen Automobilindustrie hätten Aktien nur vorübergehend belastet. ...

