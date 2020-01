Um so mehr die Klimabewegung an Attraktivität verliert, weil sie eine von den Medien und einem rotgrünen Establishment miterzeugte Blase ist, um so stärker setzt eine Radikalisierung ein. FFF-Funktionäre wie Lisa Neubauer, die zugleich Politiker der Grünen sind, was nur ein Zufall sein kann, verdeutlichen immer öfter, dass es ihnen nicht um das Klima ...

Den vollständigen Artikel lesen ...