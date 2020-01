Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Dortmund (pts012/15.01.2020/10:00) - Das Kuratorium der ISM besteht aus knapp 40 Mitgliedern, die durch ihre Expertise zur Praxisausrichtung der privaten Wirtschaftshochschule beitragen. Sie ermöglichen jedes Jahr Vorträge, Workshops und Exkursion an den sieben Standorten und geben Impulse für die Weiterentwicklung von Studiengängen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung bei der Deutschen Bahn, zuletzt als Geschäftsführerin der DB European Railservice GmbH, und ihren Kontakten in Politik und Verwaltung will Dr. Claudia Panke Hochschule und Studienprogramme mitgestalten.



"Ich kenne die Einrichtung Hochschule aus fast allen Perspektiven - als Studentin und Doktorandin, als Lehrende und durch langjährige Kuratoriumsmitgliedschaften. Meine Erfahrung als Führungskraft in verschiedenen Funktionen in einem deutschen Großkonzern und als Bürgermeisterin sowie mein vielseitiges Netzwerk möchte ich gerne für die Unterstützung und Entwicklung der Hochschule einbringen", erklärt Panke ihre Mitgliedschaft.



Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der rund 190 Partnerhochschulen der ISM.



