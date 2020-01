Mit der Anlage erweitert Evonik seine Kapazitäten im Bereich Silikonprodukte und ermöglicht flexiblere Produktion. Ein Tanklager in der Anlage hat das Unternehmen bereits im Dezember 2019 in Betrieb genommen. Die Produktion soll in den nächsten Monaten Schrittweise hochgefahren werden. Die Projektkosten lagen im zweistelligen Millionenbereich.

Schwerpunkt ausbauen, schneller reagieren

"Die erhöhten Produktionskapazitäten helfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...