Der Eurokurs hat sich am Morgen kaum verändert. Im Fokus stehen die USA und China, die ein erstes Abkommen im Handelsstreit unterzeichnen wollen.

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1135 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

