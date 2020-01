FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro notierte am Montag kaum verändert bei 1,11 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1099 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1108 Dollar festgesetzt.



Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. In den USA bleibt die Börse wegen eines Feiertag geschlossen und fällt als Impulsgeber ebenfalls aus./jkr/fba