Hamborner REIT meldet den Abschluss einer Immobilien-Übernahme. Man könne "den planmäßigen Besitzübergang des Neubauobjekts in Neu-Isenburg vermelden", so das Duisburger Unternehmen am heutigen Mittwoch. Die Immobilie verfügt über eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...