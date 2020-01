Was für eine Rally! Gleich dreimal in den jüngsten fünf Handelstagen ist der Aktie von Beyond Meat ein prozentual zweistelliges Plus gelungen. Nach Anstiegen von 12,5 Prozent vor exakt einer Woche und 11,4 Prozent am Donnerstag ging es gestern sogar um 19 Prozent nach oben. Unter dem Strich hat derBeyond Meat, der Hersteller veganer Burger, so seinen Börsenwert in kürzester Zeit um über 50 Prozent steigern können. Auslöser der urplötzlich wieder gestiegenen Nachfrage dürfte die Meldung über eine ...

