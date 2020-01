Die Baukosten sind 2019 - wie bereits im Jahr davor - in allen Sparten gestiegen, allerdings fielen die Anstiege weniger stark aus als 2018. Für den Wohnhaus- und Siedlungsbau legten die Kosten 2019 im Schnitt um 1,1 Prozent zum Vorjahr zu, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. 2018 hatte die Kostensteigerung noch 2,9 Prozent betragen. Auch in den Tiefbausparten Straßenbau, Brückenbau ...

