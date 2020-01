FRANKFURT (Dow Jones)--Der E-Nutzfahrzeughersteller Streetscooter hat dem Onlinehändler Amazon 40 Transporter des Typs Work Box geliefert sowie im Verteilzentrum in München Daglfing 60 Ladestationen installiert. Die Fahrzeuge sollen für die Lieferung an Kunden in München auf der letzten Meile eingesetzt werden, wie die Tochter der Deutsche Post DHL Group mitteilte.

Adam Elman, Senior Lead Sustainability bei Amazon in Europa, sagte mit Blick auf den Einsatz der E-Transporter: "Amazon hat sich verpflichtet, die Zusagen des Pariser Klimaschutzabkommens bereits zehn Jahre vor dem anvisierten Erfüllungsdatum zu erreichen - nämlich 2040 statt 2050. Dabei setzen wir auf Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern, die neue Technologien entwickeln und eine CO2-neutrale Wirtschaft fördern."

January 15, 2020

