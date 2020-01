Boston (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in den meisten Regionen über die letzten Wochen gestiegen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Zusätzlich habe der Konflikt zwischen den USA und Iran den Ölpreis unter Druck gesetzt. Solange der Konflikt noch köchele, sollte man daher die Marktstimmung und -dynamik gut beobachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...