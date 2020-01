Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Dezember sind die Konsumentenpreise in den USA zwar erwartungsgemäß in der Jahresrate von 2,1% auf 2,3% angezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die im Vergleich zum November unveränderte Kernrate von 2,3% weise jedoch darauf hin, dass trotz der weiterhin robusten Konjunkturlage der unterliegende Inflationsdruck moderat bleibe. Daher hätten die Inflationszahlen gestern nur für marginale Kursbewegungen an den Finanzmärkten gesorgt. (15.01.2020/alc/a/a) ...

