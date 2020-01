Der Dax lag am Vormittag 0,1 Prozent tiefer bei 13.447 Punkten. Auch der EuroStoxx50 verlor 0,1 Prozent. Zweifel an einem Wachstumsschub für die Weltwirtschaft durch das Handelsabkommen trieb Anleger wieder verstärkt in Gold. Das Edelmetall verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1552,60 Dollar je Feinunze.

