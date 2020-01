Genf (www.anleihencheck.de) - Den Wirtschaftsstudenten des zwanzigsten Jahrhunderts wurde beigebracht, dass die beiden Hauptaufgaben einer Zentralbank die Sicherung des Finanzsystems und die Kontrolle der Inflation waren, so die Experten von Unigestion.Die Krise von 2008 und ihre Auswirkungen auf die Märkte hätten diese Lehren überholt: Seit mehr als einem Jahrzehnt hätten die FED und die EZB keines dieser beiden Ziele verteidigt. In gewisser Weise habe ein neues Ziel Vorrang: Die Begrenzung der Volatilität an den Finanzmärkten. Dies werde traditionell als "FED-Put" bezeichnet, wobei die FED den Anlegern signalisiere, dass sie ihnen im Falle einer Marktabschwächung den Rücken freihalten werde, was durch ihren Ton und ihr Handeln beruhige. ...

