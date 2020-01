Hamburg (ots) - Das Hamburger Magazin stern legt zusammen mit dem Markforschungsunternehmen Statista in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe die bisher größte, unabhängige Befragung zum Image von Arbeitgebern in Deutschland vor. Den ersten Platz im Ranking erreicht der Auto-Konzern BMW.Für die Untersuchung wurden über professionelle Online-Panels mehr als 45.000 Beschäftigte befragt, ob sie ihre eigene Firma und Unternehmen ihrer Branche als Arbeitgeber empfehlen können. Bewertet werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland. Die Firmen konnten sich nicht selbst für die Studie bewerben. Insgesamt konnten 1,34 Millionen Bewertungen für die Studie herangezogen werden. Die Befragung erfolgte zwischen dem 1. Juli und 12. August 2019.In der Top Ten folgen auf BMW der Sportartikelkonzern Adidas und der Autobauer Daimler. Mit der Drogeriemarktkette DM ist aber auch ein Handelsunternehmen ganz vorne mit dabei. Auf den weiteren Plätzen stehen der Autohersteller Audi, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung (DLR), der Nahrungsmittelkonzern Dr. Oetker, der Süßwarenhersteller Mars, Google Deutschland sowie der Sportwagenbauer Porsche.Die komplette Liste der 500 besten Arbeitgeber Deutschlands, unterteilt nach 24 Branchen, veröffentlicht der stern am Mittwoch in der digitalen Ausgabe stern+ und am Donnerstag im Print-Magazin.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zur Veröffentlichung.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/4492584