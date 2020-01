Facebook bringt eine neue Funktion, mit der der Überblick über Facebook-Logins auf Drittseiten oder Apps nicht mehr verloren gehen sollte. Ein Logout aus der Ferne ist ebenso vorgesehen. Wer hat sich noch nie bequemerweise mit dem Facebook-Login bei anderen Websites oder in Apps angemeldet und das danach nie wieder in Frage gestellt? Facebook will seine Nutzer nun regelmäßig an diese sogenannten Third-Party-Logins erinnern und führt dafür die Login-Notifications ein. Login-Notifications weisen auf Drittzugriff hin Login-Notifications, also Einlog-Benachrichtigungen, sendet das ...

