Genf (www.anleihencheck.de) - Noch vor kurzem raubte die Gefahr einer Währungskrise oder einer Rezession Zentralbankern den Schlaf. Heute ist es die "Japanisierung", sagt Eric Syz, CEO und Mitgründer der SYZ-Gruppe, im SYZ Investment-Ausblick für 2020.Mit einer Reihe beispielloser Stützungsmaßnahmen hätten die Zentralbanken in Europa und Nordamerika eine Rezession verhindert. "Doch die geldpolitische Lockerung wirkt sich auf die Produktivität aus. Sie hält unrentable Unternehmen mit billigen Krediten am Leben und treibt die Vermögenspreise in die Höhe", so Syz. Was erwarte Anleger angesichts dessen 2020? ...

