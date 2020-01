Hannover (www.anleihencheck.de) - Mittlerweile war Berlin mit einem Tap (2025), einer FRN (4y) sowie einem weiteren Tap (2030) in den ersten zwei Handelswochen am Markt vertreten, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Insgesamt hätten so EUR 1,25 Mrd. eingesammelt werden können. Insbesondere bei dem Floater (ISIN DE000A2NB9W0/ WKN A2NB9W) (3mE -2 Bp) habe es sich um eine Benchmarktransaktion gehandelt. Der 2030er Tap habe bei ms -5 Bp gepreist werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...