Sechs elektrifizierte Modelle will BMW in diesem Jahr laut einem lokalen Medienbericht auf den chinesischen Markt bringen. Dabei sind der neue iX3, aber auch alte Bekannte. Zudem will BMW angeblich in den Aufbau von Ladepunkten in China investieren. Wie das Portal "Gasgoo" berichtet, soll BMW bei einer Veranstaltung in China verkündet haben, dass in diesem Jahr die Einführung von insgesamt 17 Modellen ...

