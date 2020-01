EMX Royalty besitzt eine breite Palette an Aktiva - und eine prall gefüllte Kasse. Ein erfahrenes Management sorgt mit den richtigen Entscheidungen für Erfolg, wie die jüngsten Zukäufe zeigen.

EMX profitiert von starken Gold- und Silberpreisen

Dass der Aktienkurs von EMX Royalty (2,11 CAD / 1,45 Euro; CA26873J1075) nach oben tendiert, ist nicht zuletzt der Expertise des Managements zuzuschreiben. Der Goldpreis hat über die Weihnachtszeit kräftig angezogen. Die Marke von 1.500 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm) ist wieder deutlich übertroffen worden. Da können sich Unternehmen selbst auf die Schulter klopfen, wenn sie sich kurz zuvor noch ein Gold-Silber-Projekt eingekauft haben. Denn der Wert sollte nun schon wieder höher liegen. So ein Schnäppchen hat auch EMX Royalty gemacht. Der Konzern mit Sitz in Vancouver hat kurz vor Weihnachten bekannt gegeben, dass eine 19,9-prozentige Beteiligung an dem privaten Unternehmen Rawhide Acquisition Holding LLC vorgenommen wurde.

Aussichtsreiches Projekt in Nevada

Rawhide besitzt in Nevada das Rawhide-Gold-Silber-Projekt. Dort hat das Unternehmen von 2011 bis 2018 insgesamt rund 160.000 Unzen Gold und 1,8 Millionen Unzen Silber gefördert. Nach dem jüngsten Anstieg der Gold- und Silberpreise würden die von EMX gezahlten 3,5 Mio. USD nicht mehr ausreichen, um fast ein Fünftel an Rawhide zu erwerben. Das Geld scheint somit gut angelegt zu sein. Dies umso mehr, da EMX nach dem Verkauf eines Goldprojekts im fernen Osten Russlands über eine gut gefüllte Kasse verfügt. Gemäß dem Bericht über das 3. Quartal 2019 lag der Cash- und cash-ähnliche Betrag per 30. September bei 74,09 Mio. CAD.

EMX setzt seine Mittel aktionärsfreundlich ein

Das ...

