The share capital of Artha Optimum A/S has been increased. The admittance to trading of the shares will take effect as per 17 January 2020 in the ISIN below. Artha Optimum A/S is an Alternative Investment Fund (AIF) which is traded on the market for Alternative Investment Funds (AIF). ISIN: DK0061029055 ------------------------------------------------------ Name: Artha Optimum A/S ------------------------------------------------------ Volume before change: 46,298 shares (DKK 694,470,000) ------------------------------------------------------ Change: 1,646 shares (DKK 24,690,000) ------------------------------------------------------ Volume after change: 47,944 shares (DKK 719,160,000) ------------------------------------------------------ Subscription price: 183 shares - DKK 48,868.49 1,030 shares - DKK 49,015.47 433 shares - DKK 49,621.21 ------------------------------------------------------ Face value: DKK 15,000 ------------------------------------------------------ Short name: ARAOPT ------------------------------------------------------ Orderbook ID: 159063 ------------------------------------------------------ For further information, please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=752766