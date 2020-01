Wirecard fast bei 123, Varta ungetrübt von einer richtig schlechten Beurteilung durch Kepler am Mittwoch - geht es beim Duo jetzt richtig vorwärts? In unseren beiden Spezials hatten wir zum einen auf die hohe Volatilität hingewiesen wie aber auch auf das Short Interest. Und wie es am Markt so ist - wir bleiben dabei: Entweder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...