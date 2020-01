Bern (ots) - Mit der Erst-Zertifizierung des Prostatazentrums Bern hat die Lindenhofgruppe einen wichtigen Meilenstein erreicht.Das Prostatazentrum Bern der Lindenhofgruppe ist seit vielen Jahren eines der grössten Zentren der Schweiz - mit jährlich rund 300 mit der Diagnose Prostatakrebs behandelten Patienten. Ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung des Prostatazentrums Bern ist die Zertifizierung nach DKG-Richtlinien.Die Zertifizierung stellt sicher, dass Prostatakrebspatienten, gemäss den aktuellsten medizinischen Behandlungsleitlinien, durch ein multidisziplinäres Team von Spezialistinnen und Spezialisten optimal versorgt werden. Weil gerade in der Krebstherapie ein enges Kooperationssystem zwischen Fachärztinnen und -ärzten, Pflegefachpersonen und Therapeuten wesentlich ist, wird in der Lindenhofgruppe grosser Wert auf die enge Zusammenarbeit und Abstimmung gelegt.Das Angebot umfasst die Prävention, die Diagnostik, die Therapie und die Nachsorge. Im Prostatazentrum Bern der Lindenhofgruppe steht dafür eine breite Palette von Angeboten zur Verfügung. Die einzelnen Dienstleistungen werden optimal aufeinander abgestimmt, sodass eine massgeschneiderte Gesamtbehandlung speziell für jeden Patienten entsteht.Nach einem erfolgreich bestandenen, zweitägigen Audit - durch externe Fachexperten - konnten die Vertreter des Prostatazentrum Bern der Lindenhofgruppe mit grosser Freude am 15. Januar 2020 das Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft entgegennehmen.Die LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 142'000 Patienten, davon gegen 29'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Neurochirurgie, Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende.www.lindenhofgruppe.chKontakt:E-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100840025