(shareribs.com) London 15.01.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach unten. Die Marktteilnehmer bleiben zurückhaltend, nachdem das American Petroleum einen leichten Bestandsanstieg meldete. Das private American Petroleum Institute gab gestern Abend bekannt, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Mio. Barrel auf 431,4 Mio. Barrel gestiegen seien. Im Vorfeld ...

