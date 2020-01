Die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG bietet seit 01.01.2020 eine neue Wohngebäudeversicherung in zwei Tarifen an. Insbesondere junge oder kernsanierte Häuser können jetzt günstig versichert werden. Eingeschlossen sind auch die Kosten für die Ortung von Leckagen, beispielsweise an Rohren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...