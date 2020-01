Mainz (ots) - Im Hauptrunden-Spielort Wien will die deutsche Handball-Nationalmannschaft neu durchstarten - nach dem Auftakt gegen Weißrussland geht es im zweiten EM-Hauptrunden-Spiel am Samstag, 18. Januar 2020, gegen Kroatien, den zweimaligen Olympiasieger und Weltmeister von 2003. Das ZDF überträgt diese Partie live. Ab 20.15 Uhr begrüßen ZDF-Handball-Moderator Yorck Polus und ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen die Zuschauer zu einem spannenden Sportabend im Zweiten: Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung folgt um 22.15 Uhr "das aktuelle sportstudio" mit Moderator Sven Voss und dem Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga.Der Anpfiff für Deutschlands Handballer gegen das kroatische Team um Spielmacher Domagoj Duvnjak vom THW Kiel erfolgt am Samstag um 20.30 Uhr in der Wiener Stadthalle - das Spiel kommentiert ZDF-Handball-Reporter Christoph Hamm, an seiner Seite ist dabei erneut ZDF-Handball-Experte Markus Baur.Die EM-Hauptrunde ist auch im anschließenden "aktuellen sportstudio" Thema. Doch dort steht vor allem der 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus, unter anderem mit dem Samstagabendspiel zwischen Tabellenführer RB Leipzig und Aufsteiger Union Berlin. Als Gast im "aktuellen sportstudio" begrüßt Moderator Sven Voss den derzeit am längsten amtierenden Trainer in der Fußball-Bundesliga: Christian Streich ist zuvor am Samstagnachmittag mit seinem SC Freiburg zu Gast beim 1. FSV Mainz 05.Handball-EM live bietet das ZDF erneut am Mittwoch, 22. Januar 2020. Das vierte Hauptrundenspiel des DHB-Teams gegen Tschechien ist live ab 20.30 Uhr zu sehen. "ZDF SPORTextra" startet die Übertragung ab 20.15 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-sportextra-handball-em/Handball-EM/Kroatien - Deutschland in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/rg0/"das aktuelle sportstudio" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/L0Tcm/Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4492994