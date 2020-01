Die Bewertung der Nel-Aktie spaltet die Marktteilnehmer. Manche finden, die Aktie sei total überbewertet. Andere hingegen sehen in der Wasserstoff-Technologie die Zukunft. Sie trauen dem Wert deutlich höhere Notierungen zu. Die Optimisten konnten sich in den letzten Monaten durchsetzen, was sich an dem Kursanstieg ablesen lässt. Sie haben dabei ein Kursziel im Fokus, das nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...