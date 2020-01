Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat sämtliche Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.Bei rund 530 der aktuell fast 6.100 bewerteten Fonds habe es Ratingveränderungen gegeben. 232 Rating-Upgrades hätten 298 Rating-Downgrades gegenübergestanden.Der südafrikanische Asset Manager habe sich in Europa vor allem durch seine globalen Aktien- und Asienfonds sowie Mischfonds einen Namen gemacht. Daneben werde die Fondspalette stark von Emerging Markets Produkten auf der Aktien- und Rentenseite geprägt. Der im Jahr 2010 aufgelegte Investec GSF Latin American Smaller Companies (ISIN LU0767456840/ WKN A1J0B4) werde seit 2016 von Rafael Mednodza verwaltet und investiere in lateinamerikanische Nebenwerte. ...

