Ort des Tages: EVN Headquarter. Die EVN ist ein internationales börsenotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Maria Enzersdorf in Niederösterreich, dem größten österreichischen Bundesland. Insgesamt ist die EVN Gruppe derzeit in 16 Ländern tätig. Ein Großteil der Umsatzerlöse wird außerhalb Österreichs in den Märkten Mittel-, Ost- und Südosteuropa erzielt.

