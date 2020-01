Ab Februar bekommt Skoda Deutschland mit Steffen Spies einen neuen Geschäftsführer. Wie die Skoda Auto Deutschland GmbH mitteilt, wird Steffen Spies zum 1. Februar in die Geschäftsführung des Unternehmens eintreten. Als zweiter Geschäftsführer neben Frank Jürgens wird er die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Personal, IT und Verwaltung übernehmen. Sein Vorgänger, Marek Balon, tritt ab dann die Position des Leiters Finanzielle Planung und Analyse Volkswagen Nutzfahrzeuge an. Spies habe in ...

