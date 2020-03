Aschheim (www.fondscheck.de) - Nach der erfolgreichen Übernahme der European Bank for Financial Services (ebase) durch die FNZ Gruppe - einem weltweit tätigen, stark wachsenden Platform-as-a-Service-Anbieter mit Fokus auf das Thema Vermögensmanagement - und der Etablierung der Grundlagen für die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, verlässt Rudolf Geyer nach 17 Jahren als Sprecher der Geschäftsführung das Unternehmen in bestem Einvernehmen, so European Bank for Financial Services GmbH (ebase) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

