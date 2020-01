2019 ging die Anzahl der in Deutschland neu zugelassenen E-Autos zwar deutlich nach oben, noch immer machen sie aber nur einen sehr geringen Teil der Neuwagenverkäufe aus. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 63.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 75,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt blieb der Anteil von E-Autos aber gering: Bei nur 1,8 Prozent der insgesamt 3,6 Millionen Neuzulassungen handelte es sich um Stromer. Das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland war der Renault Zoe. Von dem Anstieg der ...

