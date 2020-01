Die US-Großbank JP Morgan (US46625H1005) hat im Schlussquartal 2019 einen Gewinnsprung hingelegt und damit die Markterwartungen deutlich übertroffen. Wesentlichen Anteil daran hatten das Geschäft mit Konsumentenkrediten, aber auch der Anleihehandel.JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon sagte anlässlich der Präsentation der Quartalszahlen, dass sich das globale Wachstum trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen auf niedrigerem Niveau stabilisiert habe. Die Lösung einiger Handelsprobleme erleichterten den Anleihehandel und führten zu einer erhöhten Marktaktivität.Auf Gesamtbankbasis betrug der Nettoumsatz im 4. Quartal 2019 29,2 Mrd. Dollar nach 26,8 Mrd. Dollar im 4. Quartal 2018. Dabei gingen die Zinseinnahmen um 2 % auf 14,3 Mrd. Dollar zurück, was vor allem an der Wirkung der niedrigeren Zinsen lag. Die Erträge ohne Zinseinnahmen lagen bei 14,9 Mrd. Dollar, was einen Anstieg von 21 % darstellt. Diese Entwicklung wurde insbesondere durch höhere Einnahmen im Anleihehandel, die um 86 % auf 3,4 Mrd. Dollar zulegten, aber auch im Bereich des Aktienhandels, des Asset-Managements, im Hypothekenkreditgeschäft und im Bereich Autokredite erzielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...