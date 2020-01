Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Daimler wieder. Daimler-Chef Ola Källenius richtet den Kurs des Autobauers neu aus. Manche Zukunftsprojekte werden teilweise etwas zurückgestellt. Bei den Verkäufen steht CropEnergies auf dem vierten Platz. Die Geschäfte bei der Südzucker-Tochter brummen. Das Unternehmen hatte am Montag sehr starke Zahlen vorgelegt.