- Bis 22.1. Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte 2017, 2018 - Bis 24.1. Veröffentlichung des Halbjahresfinanzbericht 2019 - 3. Ordentliche Hauptversammlung bis Ende Februar 2020 geplant



Der Jahresfinanzbericht 2017 wurde wie bekannt gegeben unmittelbar nach Abschluss des FMA Verfahrens korrigiert und die Prüfung beauftragt. Ebenso wurde der Jahresfinanzbericht 2018 fertig gestellt und die Prüfung beauftragt. Die Veröffentlichung der Berichte ist unmittelbar nach der erwarteten Fertigstellung für 22.1.2020 geplant. Des Weiteren wird der Halbjahresfinanzbericht per 30.6.2019 inklusive einer Information über die geschäftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr 2019 am 24.1.2020 veröffentlich. Die 3. Ordentliche Hauptversammlung soll unter Einhaltung der gesetzlichen Ladungsfrist Ende Februar 2020 am Sitz des Unternehmens abgehalten werden. Die Ankündigung und Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gesondert.



Nachfolgend sind tabellarische Darstellungen der wichtigsten vorläufigen Zahlen aus den in Prüfung befindenden Jahresfinanzberichten sowie dem Entwurf des Halbjahresfinanzberichts.



CLEEN Energy AG 31.12.2018 in % Vergleich in % 31.12.2017 in % ungeprüft 31.12.2017 ungeprüft Umsatzerlöse 2.902.691 100,00% 340.665 13,30% 2.562.026 100,00% sonstige 26.889 0,93% -40.389 -60,03% 67.277 2,63% betriebliche Erträge Material + bez. 1.805.472 62,20% 194.053 12,04% 1.611.419 62,90% Leistungen Rohertrag 1.124.108 38,73% 106.223 10,44% 1.017.884 39,73% Personalaufwand 972.450 33,50% 486.723 100,21% 485.727 18,96% Sonstiger 1.526.735 52,60% 74.576 5,14% 1.452.159 56,68% betrieblicher Aufwand EBITDA -1.375.078 -47,37% -455.076 -49,46% -920.002 -35,91% Abschreibungen 251.314 8,66% 27.393 12,23% 223.921 8,74% EBIT -1.626.392 -56,03% -482.469 -42,18% -1.143.923 -44,65% Finanzergebnis -93.909 -3,24% -16.510 -21,33% -77.399 -3,02% EBT -1.720.302 -59,27% -498.979 -40,86% -1.221.323 -47,67% Jahresfehlbetrag -1.719.772 -59,25% -422.033 -32,52% -1.297.739 -50,65% Bilanzverlust -3.425.957 -118,03% -1.719.772 -100,80% -1.706.185 -66,60%



Bilanzsumme 3.522.574 100,00% -47.580 -1,33% 3.570.154 100,00% Eigenkapital 644.045 18,28% -1.219.770 -65,44% 1.863.815 52,21% CLEEN Energy AG 30.06.2019 in % Vergleich in % 30.06.2018 in % vorläufig 30.6.2018 Umsatzerlöse 1.853.964 100,00% 567.087 44,07% 1.286.877 100,00% sonstige 125 0,01% -5.875 -97,92% 6.000 0,47% betriebliche Erträge Material + bez. 1.272.146 68,62% 533.547 72,24% 738.599 57,39% Leistungen Rohertrag 581.943 31,39% 27.665 4,99% 554.278 43,07% Personalaufwand 497.797 26,85% 180.514 56,89% 317.283 24,66% Sonstiger 456.329 24,61% -169.201 -27,05% 625.530 48,61% betrieblicher Aufwand EBITDA -372.183 -20,07% 16.352 4,21% -388.535 -30,19% Abschreibungen 127.690 6,89% -26.428 -17,15% 154.118 11,98% EBIT -499.873 -26,96% 42.780 7,88% -542.653 -42,17% Finanzergebnis -50.670 -2,73% -17.558 -53,02% -33.112 -2,57% EBT -550.543 -29,70% 25.223 4,38% -575.765 -44,74%



Bilanzsumme 3.102.218 100,00% -178.339 -5,44% 3.280.557 100,00% Eigenkapital 805.257 25,96% -874.319 -52,06% 1.679.576 51,20% 15. Januar 2020, der Vorstand



