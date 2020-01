Unsere Neuvorstellung Galan Lithium Ltd. (ASX: GLN, FFM: 9CH, ISIN: AU0000021461) hat in den vergangenen Tagen eine atemberaubene Kursperformance hingelegt. Wir haben einen umfangreichen Research angefertigt, um das Unternehmen und das Marktumfeld genauer zu analysieren. Zur Erinnerung: Der australische Lithiumentwickler besitzt in Argentinien im sogenannten "Lithium-Dreieck" Südamerikas attraktive Lithium Brine Projekte im Hombre Muerto Becken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...