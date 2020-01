Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta031/15.01.2020/17:40) - NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA



Der Vorstand der S IMMO AG (FN 58358x, ISIN AT0000652250) hat heute beschlossen, bis zu 6.691.717 junge Aktien (entsprechend einer möglichen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10 %) im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens ("ABB") auszugeben. Die Platzierung ist möglich auf Grundlage der Zustimmung des Aufsichtsrats zum Beschluss des Vorstands vom 30.12.2019, das Kapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des in der Hauptversammlung vom 03.05.2018 beschlossenen genehmigten Kapitals (§§ 169 ff AktG) unter Ausschluss des Bezugsrechts allenfalls zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich ab 20.01.2020 in den Handel an der Wiener Börse einbezogen.



Das ABB wird umgehend gestartet. Ein Großaktionär der Gesellschaft hat sein Interesse am Erwerb von mehr als der Hälfte des Transaktionsvolumens angedeutet. Die Anzahl der neu auszugebenden Aktien und der Bezugspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und umgehend nach Abschluss des ABB veröffentlicht werden.



Die S IMMO AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für weiteres Wachstum, insbesondere durch Akquisitionen zu verwenden. Im Rahmen eines Placement Agreements hat die S IMMO AG gegenüber dem globalen Koordinator (Sole Global Coordinator) des ABB eine marktübliche Lock Up-Verpflichtung von 90 Tagen abgegeben, gemäß der sie sich verpflichtet hat, während dieses Zeitraums keine Aktien oder Instrumente mit Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage auszugeben.



Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der S IMMO AG dar. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des Securities Act registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument nur verteilt und dieses richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und dieses richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "incorporated associations" etc.).



(Ende)



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579106400927



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020 11:40 ET (16:40 GMT)





S IMMO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de