In der vergangenen Woche teilte der US-Konzern Ametek (US0311001004) mit, dass er seine Tochter Reading Alloys, an Kymera verkauft.AMETEK Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten und im S&P 500 Index enthalten.Der Umsatzerlöse von Ametek gliedern sich nach Produktfamilien: 62,5 % des Umsatzes wurden 2018 mit elektronischen Instrumenten erzielt. Dazu gehören Instrumente und Bildschirme für Cockpits von Flugzeugen, flugzeuggestützte elektronische Systeme zur Datenüberwachung und -registrierung, Druck-, Temperatur- und Strömungssensoren für Fluggesellschaften und Luftfahrthersteller, Analysegeräte für den Medizin- und Forschungsbereich, Mess- und Überwachungsinstrumente für die verarbeitende Industrie, Instrumente und Dashboards für schwere Lkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge und Ähnliches.

