FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet ging der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel. Für Zurückhaltung unter den Investoren sorgte zum einen, dass erst nach Handelsschluss in Deutschland das US-chinesische Handelsabkommen unterzeichnet wird. Während die Indizes an der Wall Street auf neuen Rekordniveaus notierten, kam der deutsche Aktienmarkt nicht vom Fleck. Die Wirtschaft hierzulande lief 2019 nicht rund. Mit einem Plus von 0,6 Prozent gehört das deutsche BIP-Wachstum 2019 zu den schwächsten unter allen Industrieländern.

Zudem liefert die Berichtssaison noch keinen klaren Trend. Nach den durchwachsenen US-Bankenzahlen vom Vortag legten weitere Geldhäuser auf der anderen Seite des Atlantiks Zahlen vor, die nicht in allen Punkten überzeugten. Im DAX stellte die Aktie der Deutschen Bank mit einem Abschlag von 2,4 Prozent den zweitgrößten Verlierer nach Daimler (minus 2,5 Prozent). Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 13.432 Punkten aus dem Handel.

Traton in der Spur

Der Lkw-Hersteller Traton (minus 1 Prozent) sieht sich nach der Absatzsteigerung 2019 um 4 Prozent auf dem richtigen Weg. Demnach soll die operative Rendite im abgelaufenen Jahr bei 6,5 bis 7,5 Prozent liegen. Traton-CEO Andreas Renschler sprach mit Blick auf den Verkauf von 242.200 Fahrzeugen der Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhoes e Onibus von starken Absatzzahlen in einem zunehmend "herausfordernden" Markt. Die Zahlen zum Gesamtjahr 2019 von Traton bestätigen laut den Citi-Analysten eine Geschäftsentwicklung weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

Druck auf Fraport lösten die Verkehrszahlen aus. Die Aktien fielen 1,4 Prozent. Die Passagierzahlen lagen im Dezember unter Vorjahr und auch unter dem schwachen November-Geschäft. Aareal Bank verloren nach einem negativen Analystenkommentar 4,5 Prozent. Pareto habe die Aktie auf Hold von Buy abgestuft, berichteten Händler. Bei Salzgitter ging es nach der Gewinnwarnung vom Vortag um weitere 1,7 Prozent abwärts.

In der dritten Reihe hat LPKF Laser (plus 10,6 Prozent) einen wichtigen Auftrag aus der Halbleiterindustrie an Land gezogen. Der Kunde, ein weltweit führender Konzern aus der Halbleiterindustrie, will das Lide System von LPKF zur Bearbeitung von Glaswafern für seine Chipfertigung einsetzen. Dabei sei nicht auszuschließen, dass weitere Global Player auf dieses System setzen, hieß es dazu aus dem Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 72,0 (Vortag: 74,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,39 (Vortag: 3,38) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

