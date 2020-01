MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Google Inc. übernimmt den E-Commerce Spezialisten Pointy für einen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag. Google Inc., die Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., erwirbt das Startup Pointy. Mit Hilfe der Technologie von Pointy können...

Den vollständigen Artikel lesen ...