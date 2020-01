Wieder ist auch in dieser Woche die Diskussion um Wirecard die lebendigste Debatte im w:o Forum. Gut 300 Beiträge am Tag schreiben die Community-Mitglieder zum Thema. Wirecard hatte am 10.01.20 mitgeteilt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Wulf Matthias sein Amt mit sofortiger Wirkung aufgeben würde. Seit dieser Bekanntmachung hat sich der Kurs der Münchner Firma deutlich erholt und liegt derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...