Das Ergebnis der Privatplatzierung wird entweder heute Nacht oder morgen, Donnerstagvormittag, bekannt gegeben. Die Gesellschaft kann bis zu 6,691.717 junge Aktien (das sind bis zu 10 Prozent des Grundkapitals) ausgeben. Ein Großaktionär habe sein Interesse am Erwerb von mehr als der Hälfte des Transaktionsvolumens angedeutet, hieß es am Mittwochabend in einer Ad-hoc-Mitteilung. Die Anzahl der neu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...