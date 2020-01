Ascot Resources schraubt mit seiner neuen Schätzung für die Premier Mine sein Vorkommen auf mehr als 3,1 Mio. Unzen Gold und 11,6 Mio. Unzen Silber. Damit schafft man die Basis für den Bau der ersten eigenen Goldmine im kommenden Jahr.

60 Prozent mehr Gold in der Kategorie "indicated"

Ascot Resources (0,80 CAD | 0,56 Euro; CA04364G1063) hat versprochen und geliefert. Die Kanadier legten wie angekündigt ihr Ressourcenupdate für die Premier Mine vor. Als Grundlage dienten 53.000 Meter an Bohrungen, wobei 43.000 für sogenannte infill-Bohrungen investiert wurden. Mit dem Ergebnis kann Ascot sehr zufrieden sein. Die Ressource auf der Premier Mine steigt auf insgesamt 2,25 Mio. Unzen Gold und 9,3 Mio. Unzen Silber. Davon befinden sich 1,1 Mio. Unzen Gold und 4,7 Mio. Unzen Silber bereits in der höheren Kategorie "indicated". Dieser Anteil steigt damit um 60 Prozent gegenüber der letzten Schätzung. Zusammen mit dem nur rund 25 Kilometer entfernt liegenden Red Mountain-Projekt kommt ...

