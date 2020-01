Liebe Leser von Feingold Research, liebe Noch-Nicht-Abonnenten - wo liegt unser Mehrwert? Nun - es ist und bleibt unser Sentimentansatz, unser Research, die Stimmungsindikatoren, die sonst niemand hat und so auswertet und der psychologische Ansatz. Der Lohn 2020 bisher: Wirecard, Varta und Beyond als Volltreffer. Nun kommt noch Aurora dazu, sprich - Cannabis läuft an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...