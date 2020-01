The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2020



ISIN Name



CA00165J1093 ALX URANIUM CORP.

CA2272981069 CROP INFRASTRUCT.

CA45781J2074 INSPIRA FINANCIAL INC.

CA8761412011 TARGETED MICROWAVE SOL.

US05070R1041 AUDENTES THERAP DL-,00001

US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01

US46062X2045 INTERPACE BIOSCIEN.DL-,01

US71880W2044 PHIO PHARMACEUT. DL-,0001

VERT INFRASTRUCTURE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de