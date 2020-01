Von David Harrison

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft zeigt einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiterhin ein moderates Wachstum. Insgesamt starte die Wirtschaft solide in das neue Jahr, nachdem sie in den letzten sechs Wochen des Jahres 2019 ihr moderates Plus beibehalten habe, urteilte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht Beige Book. Der enge Arbeitsmarkt, langsame Preiserhöhungen und eine solides Weihnachtsgeschäft - insbesondere bei den Online-Käufen - glichen die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe aus.

Die Erwartungen an die kurzfristigen Aussichten blieben moderat günstig, heißt es weiter. Der Bericht deutet darauf hin, dass die Unternehmen in ihren Aussichten zuversichtlich sind.

Mit ihrem Konjunkturbericht Beige Book bereitet die Federal Reserve ihre jeweils nächste Sitzung vor. Darin enthalten sind die Kommentare der zwölf regionalen Zentralbanken der USA über die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Regionen. Die Einschätzung basieren auf den Befragungen von Bankdirektoren, Managern, Ökonomen und Marktexperten.

Für die nächste Sitzung (28./29. Januar) herrscht die Erwartung, dass die Fed ihren Leitzins stabil lassen wird. Im Jahr 2019 hatte sie ihn in drei Schritten auf 1,50 bis 1,75 Prozent gesenkt. Aus den jüngsten Zinsprojektionen ging hervor, dass die meisten Fed-Ratsmitglieder mit einem stabilen Zinsniveau in diesem Jahr rechnen.

Mitarbeit: Andreas Plecko

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2020 14:14 ET (19:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.